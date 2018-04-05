Корнаухов: ЦСКА сыграет с одним из фаворитов Лиги Европы

Бывший защитник ЦСКАзаявил, что армейскому клубу придется сложно в первом матче ¼ финала Лиги Европы с лондонским

«ЦСКА попал на одного из фаворитов Лиги Европы. У "Арсенала" стоит задача выиграть трофей и попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, так как во внутреннем чемпионате шансов у них уже нет.

Они будут играть сильнейшим составом, костяк которого составят трио полузащитников и сильнейшая атакующая группа в лице Озила, Лаказетта и Обамейанга.

"Арсенал" уделит внимание и Дзагоеву, и Головину. С Мусой они знакомы по чемпионату Англии. Для "Арсенала" стало откровением, что опорник Вернблум стал одним из лучших бомбардиров команды.

Одно дело – изучать соперника на бумаге, и другое дело – реализовывать это на поле», – сказал Корнаухов изданию «Чемпионат».

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА пройдет 5 апреля.