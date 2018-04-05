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    Корнаухов: ЦСКА сыграет с одним из фаворитов Лиги Европы

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    ЦСКА
    На фото:ЦСКА
    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что армейскому клубу придется сложно в первом матче ¼ финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

    «ЦСКА попал на одного из фаворитов Лиги Европы. У "Арсенала" стоит задача выиграть трофей и попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, так как во внутреннем чемпионате шансов у них уже нет.

    Они будут играть сильнейшим составом, костяк которого составят трио полузащитников и сильнейшая атакующая группа в лице Озила, Лаказетта и Обамейанга.

    "Арсенал" уделит внимание и Дзагоеву, и Головину. С Мусой они знакомы по чемпионату Англии. Для "Арсенала" стало откровением, что опорник Вернблум стал одним из лучших бомбардиров команды.

    Одно дело – изучать соперника на бумаге, и другое дело – реализовывать это на поле», – сказал Корнаухов изданию «Чемпионат».

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА пройдет 5 апреля.

    Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
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