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    «Ювентус» — «Реал Мадрид». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ювентус — Реал Мадрид. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.04.2018)

    Ювентус Реал Мадрид
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    •  Ювентус — Реал Мадрид21:45
    В 21:45 в четвертьфинале ЛЧ начнётся матч «Ювентус» — «Реал Мадрид».

    Составы команд:

    «Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Андреа Барцальи, Квадво Асамоа, Сами Хедира, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Rodrigo Bentancur, Гонсало Игуаин.

    «Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Криштиану Роналду, Карим Бензема.

    Предыдущий матч соперников: «Ювентус» — «Реал Мадрид» 1:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ювентус» со счетом 2:0.

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