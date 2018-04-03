«Ювентус» — «Реал Мадрид». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Андреа Барцальи, Квадво Асамоа, Сами Хедира, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Rodrigo Bentancur, Гонсало Игуаин.
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Криштиану Роналду, Карим Бензема.
Предыдущий матч соперников: «Ювентус» — «Реал Мадрид» 1:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ювентус» со счетом 2:0.