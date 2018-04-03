«Ювентус» — «Реал Мадрид». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ювентус» со счетом 2:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

В 21:45 в четвертьфинале ЛЧ начнётся матч

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