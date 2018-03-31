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    Гудьонсен заявил о высоких ожиданиях от выступления Исландии на ЧМ-2018

    Сборная Исландии Чемпионат мира по футболу-2018
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    Эйдур Гудьонсен
    На фото:Эйдур Гудьонсен
    Экс-нападающий сборной Исландии по футболу Эйдур Гудьонсен заявил, что национальная команда должна подойти к чемпионату мира в России с таким же настроем, как к чемпионату Европы 2016 года.

    «Я думаю, что по итогам чемпионата Европы мы показали себя ярко не только как сборная, но и как страна, как футбольная нация. В целом и у меня лично, и у нашей страны очень высокие ожидания от выступления на ЧМ-2018.

    Мы должны относится к турниру так же, как к чемпионату Европы: мы приехали и показали все, что смогли, сыграли наилучшим образом. Это должно быть ключевым нашим акцентом.

    Я считаю, что чемпионат мира по футболу должен быть фестивалем, праздником, на который все должны прийти. Радоваться событию, проведенному времени. Я считаю, в этом и суть футбола, этого яркого, красочного и зрелищного события», — приводит слова Гудьонсена «Р-Спорт».

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