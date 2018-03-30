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    «Вест Хэм» уверен в приобретении форварда сборной России

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    Федор Смолов
    На фото:Федор Смолов
    Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» уверено в переходе нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, сообщает Mirror.

    Как утверждает британское издание, «молотобойцы» хотели купить футболиста ещё прошлым летом, однако в данный момент переход выглядит более вероятным, поскольку в «Вест Хэме» намечается перестройка в линии атаки. Сумма трансфера Смолова оценивается в 15 миллионов фунтов (17 миллионов евро).

    Напомним, Смолов является лучшим бомбардиром двух последних розыгрышей чемпионата России. В сезоне-2017/18 он принял участие в 18 матчах на клубном уровне, забив 12 мячей и сделав 5 голевых передач.

    В составе сборной России с июня 2017 года он принял участие в 9 играх, в которых отметился 5 голами.

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