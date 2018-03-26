Нидерланды разгромили Португалию в товарищеском матче

Сборнаяразгромила сборнуюв товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.

Встреча завершилась победой Нидерландов со счетом 3:0.

Голы в составе победителей забивали Мемфис Депай, Райан Бабел и Вирджил ван Дейк. Все мячи были забиты еще до перерыва.

Стоит отметить, что с 61-й минуты португальцы играли в меньшинстве после удаления Жоау Канселу.

Эта победа стала для нидерландской сборной первой над португальцами за 27 лет