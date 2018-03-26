Нидерланды разгромили Португалию в товарищеском матче

Встреча завершилась победой Нидерландов со счетом 3:0.
Голы в составе победителей забивали Мемфис Депай, Райан Бабел и Вирджил ван Дейк. Все мячи были забиты еще до перерыва.
Стоит отметить, что с 61-й минуты португальцы играли в меньшинстве после удаления Жоау Канселу.
Эта победа стала для нидерландской сборной первой над португальцами за 27 лет
Товарищеские матчи
Португалия – Голландия – 0:3 (0:3)
Голы: Депай, 11 (0:1). Бабел, 32 (0:2). ван Дейк, 45+2 (0:3).Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу, Жозе Фонти, Роланду (Нету, 46), Мариу Руй, Куарежма (Мартинш, 55), Фернандеш, Андре Гомеш (Гонсалу Гедеш, 46), Адриэн Силва (Андре Силва, 46), Б.Фернандеш (Жоау Мариу, 79), Криштиану Роналду (Жоау Моутинью, 68).Голландия: Силлессен, Тете (Тил, 78), де Лигт (Фосу-Менса, 84), ван Дейк, Аке, Вилхена (де Фрай, 67), ван де Бек, Вайналдум (де Рон, 68), Преппер, Депай (Клайверт, 78), Бабел (Бергхейс, 84).Предупреждения: Жоау Канселу, 44. Тете, 56. де Рон, 72.Удаление: Жоау Канселу (Португалия), 61.