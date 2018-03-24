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    Сборная Чили вырвала победу у Швеции

    Товарищеские матчи Сборная Швеции Сборная Чили
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Швеции потерпела домашнее поражение от команды Чили (1:2) в товарищеском матче, прошедшем в Стокгольме на «Френдс-Арене».

    Чилийцы открыли счет на 22-й минуте. После розыгрыша углового мяч был отражён на Артуро Видаля, который отлично пробил с лёта с линии штрафной, послав мяч в левую девятку.

    Всего минуту спустя шведы сравняли. Комбинация через центр привела к голу Олы Тойвонена, который оказался без опеки перед воротами и пробил в ближний угол.

    А на 90-й минуте чилийцы вырвали победу. Кастильо забросил мяч на забежавшего в штрафную Санчеса, опасный удар которого на себя принял Нордфельдт, но подбор оказался за Марко Боладосом, который легко расстрелял ворота.

    Напомним, сборная Швеции сыграет на чемпионате мира в России, а Чили пропустит турнир.

    Мешок с голами оставлен до лучших временШвеция – Чили. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 24 марта
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