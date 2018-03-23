Швец: «Реал» Бенитеса наша основа откровенно возила

Полузащитник «Ахмата»рассказал об опыте игры в Испании.

«Хотел дорасти до основы своего клуба. В "Сарагосе" это получилось. Но я рад, что ушел в "Вильярреал". Там такая школа, что я многому научился. Но в итоге "Вильярреала" мне хватило.

Закрепиться помешали травмы. Иногда от них просто отчаяние находило. Вроде серьезно относился к делу, работал — и непонятно с чего опять ломался. Тьфу-тьфу-тьфу, сейчас это позади.

Я и пришел в "Вильярреал" с травмой, но тот год еще был входящий. А вот второй начал на хорошем уровне — и в пятом-шестом туре повредил голеностоп. Пропустил два месяца, вернулся на прежний уровень — опять голеностоп. Восстановился только к середине прошлого сезона, когда надежда заиграть за основу "Вильярреала" уже пропала, и мое время там заканчивалось. Хотя когда мне предлагали обновить, отказался: первую команду никто не обещал, а хотелось играть уже на уровне выше...

"Реал" Бенитеса наша основа откровенно возила. Никто у Мадрида даже не старался. А вот когда к нам приехала "Барса", я увидел класс. Месси стоял всю игру, потом получил мяч, отдал черпачок Неймару — так и победили.

Еще помню смешной момент. Мусаккьо (ныне игрок "Милана" – прим. LiveSport.Ru) жестко пошел в борьбу и столкнулся с Месси. Лео повернулся и что-то сказал. Что именно, я узнал на следующий день из ТВ-программы — там камеры следят за всеми игроками и отслеживают. Так вот, там разобрали слова Месси в адрес Мусаккьо: "Будешь так себя вести против меня — в сборной играть не будешь". Оба же аргентинцы», — приводит слова хавбека Sport24.