Лодыгин: Отношения с Манчини всегда были хорошие

Голкипервысказался по поводу своих отношений с главным тренером петербургской команды

«Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие, мы "Зенит" и должны добиваться результата вместе. Я прошёл через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб! Я благодарен "Зениту" и его болельщикам за всё, что было и, дай Бог, будет! Моя вторая семья — это "Зенит"! Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга! Таков я и моя Вера! Спасибо!» — написал Лодыгин в Instagram.

Ранее голкипер поддержал хештег #МанчиниАут, который направлен против главного тренера клуба. Лодыгин лайкнул сообщение болельщика «Зенита», написавшего этот хештег в комментариях под одним из постов в официальном аккаунте клуба в Instagram.

Лодыгин поддержал хештег #МанчиниАут

Позже вратарь удалил отметку «Нравится», комментарий болельщика был также удалён, но пользователь социальной сети под ником @voronov90 успел сделать скриншот и опубликовал его на своей странице.