Топ-5 подрастающих звезд Серии А

5. Патрик Кутроне

Возраст: 20

Клуб: «Милан»

Выходы на поле в Серии А 17/18: 19 (956 мин)

Патрик Кутроне Фото: The National

В своем молодом возрасте он уже удостоился сравнения с великим Филиппо Индзаги от своего нынешнего тренера. Многие эксперты уже пророчат ему великое будущее новой итальянской «девятки».

Пока его статистические показатели могут показаться скромными: шесть голов в чемпионате и 14 – во всех турнирах. Однако учитывайте тот факт, что сам «Милан» за 27 туров забил 38 голов, а показатели Кутроне позволяют ему быть пока лучшим бомбардиром команды.

4. Федерико Кьеза

Возраст: 20

Клуб: «Фиорентина»

Выходы на поле в Серии А 17/18: 26 (2150 мин)

Федерико Кьеза Фото: City Watch

Очень тяжело оправдать ожидания, когда ты сын великого игрока. Федерико не пытается наследовать своего достойного отца Энрико, но создает собственный стиль и всеми силами старается оправдать доверие Стефано Пьоли.

В текущем сезоне чемпионата молодой воспитанник «фиалок» забил пять мячей и создал 36 шансов для своих партнеров, два из которых стали голевыми передачами. На талантливого вингера направлены жаждущие глаза топ-клубов Европы. Поговаривают, что сам Пеп Гвардиола хочет видеть Кьезу в своей команде.

3. Милан Шкриниар

Возраст: 23

Клуб: «Интер»

Выходы на поле в Серии А 17/18: 27 (2430 мин)

Словацкого центрбека уже нельзя назвать слишком молодым игроком, но и стариком его тоже окрестить невозможно. Его, как и всех подающих надежды футболистов, сравнивают с кем-то из великих.

Милан Шкриниар Фото: IBTimes UK

Легендарный центральный защитник «Интернационале» Вальтер Самуэль неоднократно заявлял, что Милан Шкриниар напоминает ему самого себя в молодости.

Помогает ли молодому словаку такое сравнение, не знаем, а только он уже достиг значительных показателей в ключевых аспектах игры на позиции центрального защитника. Милан выиграл 59% всей верховой борьбы, а точность его передач примерно равна 91%.

При этом он имеет 100%-й показатель подхватов – 19 из 19. Про четыре его забитых в этом сезоне гола тоже не нужно забывать.

2. Лукас Торрейра

Возраст: 22

Клуб: «Сампдория»

Выходы на поле в Серии А 17/18: 27 (2374 мин)

Лукас Торрейра Фото: Medium

В итальянском чемпионате всегда было полно выдающихся защитников. 22-летний уругваец скоро может стать одним из них. А может и не стать, ведь Лукаса вполне можно назвать универсальным игроком. Зачастую он использовался наставником «Сампы» Марко Джампаоло как опорник.

На этой позиции молодой футболист проявил свои наилучшие качества: никто из его партнеров по команде не выиграл больше единоборств, чем этот парень. На минуточку, его рост всего лишь 168 см. А точность передач практически никогда не опускается ниже 87%.

1. Сергей Милинкович-Савич

Возраст: 23

Клуб: «Лацио»

Выходы на поле в Серии А 17/18: 26 (2108 мин)

Сергей Милинкович-Савич Фото: Yahoo Sport UK

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По-настоящему о Сергее заговорили после его сезона в бельгийском «Генке», где он за 24 матча забил пять голов и один раз ассистировал партнеру. Европейские гранды следили за еще юным футболистом, и в 2015 году римский «Лацио» первым решился подписать его. Тогда за сербского таланта «орлята» отдали 16,2 миллиона фунтов.

Милинкович-Савич начинал свою карьеру как центральный полузащитник, но с переходом в новый клуб обрел универсальность. За 26 игр нынешнего сезона центрхав забил девять голов. Характерный признак Сергея – большое количество нарушений. За них молодой серб получил шесть желтых карточек – второй показатель в его команде.