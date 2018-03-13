Топ-5 подрастающих звезд Серии А

5. Патрик Кутроне
Возраст: 20
Клуб: «Милан»
Выходы на поле в Серии А 17/18: 19 (956 мин)
Пока его статистические показатели могут показаться скромными: шесть голов в чемпионате и 14 – во всех турнирах. Однако учитывайте тот факт, что сам «Милан» за 27 туров забил 38 голов, а показатели Кутроне позволяют ему быть пока лучшим бомбардиром команды.
4. Федерико Кьеза
Возраст: 20
Клуб: «Фиорентина»
Выходы на поле в Серии А 17/18: 26 (2150 мин)
В текущем сезоне чемпионата молодой воспитанник «фиалок» забил пять мячей и создал 36 шансов для своих партнеров, два из которых стали голевыми передачами. На талантливого вингера направлены жаждущие глаза топ-клубов Европы. Поговаривают, что сам Пеп Гвардиола хочет видеть Кьезу в своей команде.
3. Милан Шкриниар
Возраст: 23
Клуб: «Интер»
Выходы на поле в Серии А 17/18: 27 (2430 мин)
Словацкого центрбека уже нельзя назвать слишком молодым игроком, но и стариком его тоже окрестить невозможно. Его, как и всех подающих надежды футболистов, сравнивают с кем-то из великих.
Легендарный центральный защитник «Интернационале» Вальтер Самуэль неоднократно заявлял, что Милан Шкриниар напоминает ему самого себя в молодости.
Помогает ли молодому словаку такое сравнение, не знаем, а только он уже достиг значительных показателей в ключевых аспектах игры на позиции центрального защитника. Милан выиграл 59% всей верховой борьбы, а точность его передач примерно равна 91%.
При этом он имеет 100%-й показатель подхватов – 19 из 19. Про четыре его забитых в этом сезоне гола тоже не нужно забывать.
2. Лукас Торрейра
Возраст: 22
Клуб: «Сампдория»
Выходы на поле в Серии А 17/18: 27 (2374 мин)
На этой позиции молодой футболист проявил свои наилучшие качества: никто из его партнеров по команде не выиграл больше единоборств, чем этот парень. На минуточку, его рост всего лишь 168 см. А точность передач практически никогда не опускается ниже 87%.
1. Сергей Милинкович-Савич
Возраст: 23
Клуб: «Лацио»
Выходы на поле в Серии А 17/18: 26 (2108 мин)
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По-настоящему о Сергее заговорили после его сезона в бельгийском «Генке», где он за 24 матча забил пять голов и один раз ассистировал партнеру. Европейские гранды следили за еще юным футболистом, и в 2015 году римский «Лацио» первым решился подписать его. Тогда за сербского таланта «орлята» отдали 16,2 миллиона фунтов.
Милинкович-Савич начинал свою карьеру как центральный полузащитник, но с переходом в новый клуб обрел универсальность. За 26 игр нынешнего сезона центрхав забил девять голов. Характерный признак Сергея – большое количество нарушений. За них молодой серб получил шесть желтых карточек – второй показатель в его команде.