«Бетис» на выезде обыграл «Алавес»

Дублем в составе «Бетиса» отличился Лоренсо Морон, еще один мяч забил Хави Гарсия. У хозяев гол на счету Рубена Собрино.
Благодаря этой победе «Бетис» набрал 40 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Примеры. У «Алавеса» осталось 31 очко и шестнадцатая позиция.
Чемпионат Испании. 28-й тур
«Алавес» — «Бетис» 1:3 (0:2)
Голы: Собрино, 67 — Лорен, 23, 78, Гарсия, 44«Алавес»: Пачеко, Агуиррегабирия, Лагуардия, Эли, Дуарте, Ибаи (Кркич, 76), Гарсия, Пина, Альфонсо (Бургуй, 62), Мунир, Собрино«Бетис»: Адан, Герреро, Манди, Гарсия, Бартра, Хуниор, Камараса (Тельо, 70, Будебуз, Руис, Кастро (Амат, 63), Лорен (Леон, 80)Предупреждения: Эли, 36, Лагуардия, 50, Адан, 50, Камараса, 68, Гарсия, 70