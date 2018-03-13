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    «Бетис» на выезде обыграл «Алавес»

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    Игроки «Бетиса»
    На фото:Игроки «Бетиса»
    28-й тур чемпионата Испании закрывал матч между «Алавесом» и «Бетисом». Гости одержали победу со счетом 3:1.

    Дублем в составе «Бетиса» отличился Лоренсо Морон, еще один мяч забил Хави Гарсия. У хозяев гол на счету Рубена Собрино.

    Благодаря этой победе «Бетис» набрал 40 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Примеры. У «Алавеса» осталось 31 очко и шестнадцатая позиция.

    Чемпионат Испании. 28-й тур
    «Алавес» — «Бетис» 1:3 (0:2)
    Голы: Собрино, 67 — Лорен, 23, 78, Гарсия, 44«Алавес»: Пачеко, Агуиррегабирия, Лагуардия, Эли, Дуарте, Ибаи (Кркич, 76), Гарсия, Пина, Альфонсо (Бургуй, 62), Мунир, Собрино«Бетис»: Адан, Герреро, Манди, Гарсия, Бартра, Хуниор, Камараса (Тельо, 70, Будебуз, Руис, Кастро (Амат, 63), Лорен (Леон, 80)Предупреждения: Эли, 36, Лагуардия, 50, Адан, 50, Камараса, 68, Гарсия, 70
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