«Бетис» на выезде обыграл «Алавес»

28-й тур чемпионата Испании закрывал матч между. Гости одержали победу со счетом 3:1.

Дублем в составе «Бетиса» отличился Лоренсо Морон, еще один мяч забил Хави Гарсия. У хозяев гол на счету Рубена Собрино.

Благодаря этой победе «Бетис» набрал 40 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Примеры. У «Алавеса» осталось 31 очко и шестнадцатая позиция.