Результат матча «Зенит» — «Амкар» оставлен без изменений

Переигровки матча 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги(0:0) не будет.

Решение об этом принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС.

«Победа! Переигровки не будет! Результат матча оставлен без изменений!» — говорится в сообщении на официальной странице «Амкара» в Twitter.

«Зенит» подал протест на результат матча с «Амкаром»

Ранее «Зенит» подал протест из-за эпизода, который произошел в концовке матча. Арбитр Владимир Сельдяков показал игроку «Амкара» Николаю Зайцеву желтую карточку, которая стала для него второй, но рефери не показал футболисту красную карточку. Зайцев получил травму и покинул пределы поля, а затем прозвучал финальный свисток.