Стивен Пинар анонсировал завершение карьеры

Бывший полузащитник «Эвертона», «Тоттенхэма» и «Сандерленда»анонсировал завершение карьеры.

35-летний южноафриканец завершит выступления на профессиональном уровне по окончании нынешнего сезона.

«Сегодня я анонсирую завершение моей карьеры в футболе. Хочу сказать спасибо моей семье, всем клубам, за которые я играл, и, конечно, за поддержку (болельщиков), как я могу забыть вас! Спасибо за любовь, которую вы дарили мне на протяжении всей моей карьеры. Следите за мной в соцсетях, скоро я сделаю заявление, и вы будете первыми, кто узнает об этом», — говорит 35-летний Пинар в видеообращении, которое он выложил в своем Twitter.

За «Эвертон» Пинар играл большую часть карьеры: с перерывами он выступал за «ирисок» в 2007-2011 и 2012-2016 годах. Также он был игроком амстердамского «Аякса» (2001-2006), с которым дважды стал чемпионом Нидерландов, дортмундской «Боруссии» (2006-2008), лондонского «Тоттенхэма» (2011-2012) и «Сандерленда» (2016-2017). Последним клубом Пинара был южноафриканский «Витс Юниверсити».

За сборную ЮАР хавбек провел 62 матча.