Фонсека — кандидат на замену Венгеру

Английское издание The Telegraph назвало кандидатов на должность главного тренера лондонскогопосле ухода. Отмечается, что решение о будущем Венгера должно быть принято по окончании сезона, но руководство «Арсенала» уже планирует, кто в случае необходимости заменит французского специалиста.

Все свои предыдущие 21 сезон французский специалист если не заканчивал в Топ-4 чемпионата, то обязательно выигрывал трофей. В этом сезоне попадание в лигочемпионовскую зону задача практически не выполнимая, но «канониры» могут выиграть Лигу Европы.

Среди кандидатов экс-легенда клуба Тьерри Анри (ныне ассистент в сборной Бельгии), бывший капитан Микель Артета (ассистент в «МанСити»), Леонардо Жардим («Монако»), Йоахим Лев (сб. Германии), Карло Анчелотти (свободный агент), Брендан Роджерс («Селтик») и Пауло Фонсека («Шахтер»).