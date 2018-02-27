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    Фонсека — кандидат на замену Венгеру

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    Паулу Фонсека
    На фото:Паулу Фонсека
    Английское издание The Telegraph назвало кандидатов на должность главного тренера лондонского «Арсенала» после ухода Арсена Венгера. Отмечается, что решение о будущем Венгера должно быть принято по окончании сезона, но руководство «Арсенала» уже планирует, кто в случае необходимости заменит французского специалиста.

    Все свои предыдущие 21 сезон французский специалист если не заканчивал в Топ-4 чемпионата, то обязательно выигрывал трофей. В этом сезоне попадание в лигочемпионовскую зону задача практически не выполнимая, но «канониры» могут выиграть Лигу Европы.

    Среди кандидатов экс-легенда клуба Тьерри Анри (ныне ассистент в сборной Бельгии), бывший капитан Микель Артета (ассистент в «МанСити»), Леонардо Жардим («Монако»), Йоахим Лев (сб. Германии), Карло Анчелотти (свободный агент), Брендан Роджерс («Селтик») и Пауло Фонсека («Шахтер»).

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