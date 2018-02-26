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    Назначены судьи на матчи 21-го тура РФПЛ

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    Назначены судьи на матчи 21-го тура РФПЛ
    На фото:Назначены судьи на матчи 21-го тура РФПЛ
    Назначены судьи и инспекторы на матчи 21-го тура Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Центральную встречу 21-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» будет обслуживать нижегородский арбитр Михаил Вилков.

    2 марта (пятница)

    «Анжи» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    3 марта (суббота)

    ЦСКА – «Урал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Зенит» – «Амкар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Краснодар» – «Ростов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    4 марта (воскресенье)

    «СКА-Хабаровск» – «Тосно»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    «Уфа» – «Динамо»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Локомотив» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Арсенал» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

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