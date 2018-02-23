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    Гончаренко надеется собрать как можно больше информации о «Лионе»

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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Онлайн: Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2017/2018Завершен
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Красно-синим предстоит встретиться с французским «Лионом».

    «Учитывая, какие варианты нам могли достаться, все возможные соперники были плюс-минус равны. Разве что "Атлетико" выделялся среди всех. Но я спокойно отношусь к рейтингам, прогнозам и так далее. Выпал "Лион" — будем готовиться к нему.

    Чемпионат Франции достаточно вязкий, там много сбалансированных команд, громадные финансовые вливания есть только у ПСЖ. Сейчас наша задача — собрать как можно больше информации о сопернике, чтобы подойти к противостоянию в хорошем состоянии. В целом практически с любым соперником шансы были бы 50 на 50.

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    Является ли минусом то, что ответная игра будет на выезде? Я уже говорил о том, что по статистике чаще дальше проходят команды, которые второй матч играют дома. Но если вспомнить заключительные 15 минут домашней игры с "Црвеной Звездой", если бы они забили гол, это изменило бы все. Есть своя специфика, ее надо знать.

    Будем отталкиваться от того, как все сложится в первом матче. В целом в этом нет большой проблемы. Что касается кадровых проблем, то наша первостепенная задача — подготовить к этим играм на 100 процентов Георгия Щенникова и Алексея Березуцкого», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

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