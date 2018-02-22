«Лацио», «Лион» и мадридский «Атлетико» пробились в 1/8 финала Лиги Европы

дома разгромилв ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 5:1 (3:0).

Первая встреча между этими командами завершилась минимальной победой клуба из Бухареста — 1:0.

В составе римлян хет-триком отметился Чиро Иммобиле. Еще по голу в составе победителей забили Баштуш и Фелипе Андерсон. У проигравших единственный мяч на счету Арлема Гноэре.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи «Лацио» (Италия) — «Стяуа» (Румыния) — 5:1 (3:0) Голы: Иммобиле, 7 (1:0). Баштуш, 35 (2:0). Иммобиле, 42 (3:0). Фелипе Андерсон, 51 (4:0). Иммобиле, 71 (5:0). Гноэре, 82 (5:1).«Лацио»: Стракоша, Баста, Касерес (Баштуш, 26), де Фрай, Габаррон, Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Мурджа, 67), Фелипе Андерсон (Кайседо, 74), Иммобиле.«Стяуа»: Влад, Гэман (Бэлаша, 61), Жуниор Мораис, Планич, Бензар, Фелипе Тейшейра, Неделку (Филип, 46), Будеску, Ф.Тэнасе (Коман, 46), Гноэре, Ман.Предупреждения: Баста, 30. Иммобиле, 33.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европына своём поле обыграл— 1:0 (1:0). Единственный мяч забил

Первая встреча завершилась также победой мадридской команды со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Диего Симеоне вышли в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи «Атлетико» (Испания) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 (1:0) Гол: Гамейро, 7 (1:0).«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Серхио Гонсалес, Габи, Коке (Сауль, 46), Гамейро (Партей, 68), Фернандо Торрес, Корреа (Гайтан, 60), Витоло.«Копенгаген»: Андерсен, Бенгтссон, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Квист (Фальк, 46), Томсен, Грегуш, Фишер (Сков, 46), Сотириу (Винн, 80), Павлович.

дома проигралсо счетом 0:1 (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и не смог выйти в следующий раунд турнира.

Единственный гол забил Бертрана Траоре.

Первая встреча между этими командами также завершилась победой лионцев — 3:1.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи «Вильярреал» (Испания) — «Лион» (Франция) — 0:1 (0:0) Гол: Траоре, 85 (0:1).«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фуэго (Раба, 74), Тригерос (Черышев, 57), Пабло Форнальс (Самуэль Кастильехо, 46), Эрнандес, Бакка, Энес Унал.«Лион»: Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва, Менди, Депай, Фекир (Маолида, 87), Тузар, Ндомбеле (Ауа, 77), Траоре, Диас (Ферри, 82).Предупреждения: Альваро Гонсалес, 30. Марселу, 36. Фекир, 37. Фуэго, 59. Хауме, 78. Самуэль Кастильехо, 89. Депай, 89. Марио Гаспар, 90. Удаление: Хауме, 79.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.