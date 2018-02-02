ФНЛ: «Тюмень» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром, ничья в Томске и другие результаты тура

«Тюмень» — СКА «Хабаровск»
«СКА-Хабаровск»
Результаты всех матчей
«Томь» — «Балтика» — 1:1
«Тюмень» — «СКА-Хабаровск» — 1:1
«Шинник» — «Химки» — 0:1
«Тамбов» — «Краснодар-2» — 1:2
«Нижний Новгород» — «Луч» — 0:0
«Спартак-2» — «Факел» — 2:1
«Зенит-2» — «Сочи» — 1:4
«Авангард» — «Ротор» — 1:0
«Мордовия» — «Сибирь» — 3:0
«Чертаново» — «Армавир» — 1:1
После пяти туров возглавляет турнирную таблицу «Томь», у которой 13 очков. Далее идут «Краснодар-2» (11 очков), «Сочи» (10 очков) и «Тамбов» (10 очков). 0