Точку ставить рано. Погребняк против «Динамо»

Для «Динамо» принципиально не только сэкономить 500 тысяч евро, но и наказать одного из самых высокооплачиваемых игроков.
За что?
В конце августа 2015-го года Павел Погребняк получил щедрый подарок от «Динамо» — трехлетний контракт на 6 миллионов евро. Даже на тот момент эта сумма казалась преувеличенной – в ноябре того года нападающему исполнилось 32 года, а такие деньги в РФПЛ получали футболисты в расцвете сил.
Этой зимой нападающего поймали еще на двух нарушениях трудового договора — в декабре он, оставшись вне заявки на матч с «Анжи» (2:0), отправился в Турин посмотреть за игрой «Ювентуса» и «Интера», хотя официального разрешения уехать у него не было. По договору даже отсутствующий в заявке игрок должен находиться с командой до и после матча.
У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать, каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч⚽️. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супер дерби, в котором будет идти борьба за первое место. По правде говоря для меня это будет мечта моего детства, увидеть противостояние Ювентуса и Интера🇮🇹🔝. В котором я подниму флаг "Старой Синьоры"!⚪️⚫️😉😍 #Brothers#Italy#Torino#Juventus#Inter#Footballday
Третий прокол — Погребняк сыграл за ветеранов академии «Спартака» в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» – он был одет в форму от adidas, а у «бело-голубых» контракт с Nike.
Впрочем, некоторые считают, что дело не в репутационном ущербе, о котором говорят источники в московском клубе (официальных комментариев от «Динамо» пока не последовало), а в самом факте игры в футбол вне «Динамо» — нападающий рисковал получить травму по собственной вине, что является грубым нарушением контракта.
Итог — наличие двух подряд дисциплинарных взысканий и попытку уволить Погребняка в соответствии с Трудовым кодексом.
Что дальше?
Очевидно, что любой мало-мальски умелый юрист сможет оспорить аргументацию «Динамо». Ни первое, ни второе дисциплинарное взыскание само по себе не может быть причиной для одностороннего расторжения контракта.
Погребняк уже подтвердил, что обжалует решение клуба.
В итоге балласт попытались сбросить другим способом.
К слову, у «Динамо» есть свои юридические аргументы. Речь о чудесным образом затесавшимся в контракте пункте о штрафе за прогул в 20 миллионов евро. Оспорить его в инстанциях РФС довольно легко, ведь сумма ничем не обоснована, взята с потолка и не может превышать оклад футболиста за все время действия контракта.
Похоже, что Павел, несмотря на недовольство болельщиков, будет идти до конца. Его не остановили ни скандальная ситуация с задержками по зарплате (год назад футболист получил свое только после обращения в Палату по разрешению споров), ни «ссылка» в «молодежку» (что было запрещено в контракте).
Не остановит, похоже, и давление с уведомлением о досрочном расторжении контракта.