Точку ставить рано. Погребняк против «Динамо»

По данным российских СМИ, московский клуб готов заплатить футболисту часть полагающихся до конца контракта месячных окладов – три (500 тысяч евро, годовая зарплата экс-игрока сборной России — от 1,8 до 2 миллионов евро).

Для «Динамо» принципиально не только сэкономить 500 тысяч евро, но и наказать одного из самых высокооплачиваемых игроков.

За что?

В конце августа 2015-го года Павел Погребняк получил щедрый подарок от «Динамо» — трехлетний контракт на 6 миллионов евро. Даже на тот момент эта сумма казалась преувеличенной – в ноябре того года нападающему исполнилось 32 года, а такие деньги в РФПЛ получали футболисты в расцвете сил.

Павел Погребняк Нападающий «Динамо» Перешел в «Динамо» по двум причинам. Первая – желание главного тренера, чтобы я у него играл. Вторая – срок контракта. Три года. В Англии мой договор действовал еще сезон. А что произойдет после его окончания, я не понимал.

Первый звоночек прозвучал осенью — Погребняку выписалии лишили прав, а сам он оправдывался тем, что «в Англии привык, что можно выпить две кружки пива». До санкций со стороны клуба тогда не дошло — Павел был игроком основного состава, а командой руководил Андрей Кобелев, который и пригласил форварда в Москву.

Этой зимой нападающего поймали еще на двух нарушениях трудового договора — в декабре он, оставшись вне заявки на матч с «Анжи» (2:0), отправился в Турин посмотреть за игрой «Ювентуса» и «Интера», хотя официального разрешения уехать у него не было. По договору даже отсутствующий в заявке игрок должен находиться с командой до и после матча.

Третий прокол — Погребняк сыграл за ветеранов академии «Спартака» в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» – он был одет в форму от adidas, а у «бело-голубых» контракт с Nike.

Впрочем, некоторые считают, что дело не в репутационном ущербе, о котором говорят источники в московском клубе (официальных комментариев от «Динамо» пока не последовало), а в самом факте игры в футбол вне «Динамо» — нападающий рисковал получить травму по собственной вине, что является грубым нарушением контракта.

Итог — наличие двух подряд дисциплинарных взысканий и попытку уволить Погребняка в соответствии с Трудовым кодексом.

Что дальше?

Очевидно, что любой мало-мальски умелый юрист сможет оспорить аргументацию «Динамо». Ни первое, ни второе дисциплинарное взыскание само по себе не может быть причиной для одностороннего расторжения контракта.

Погребняк уже подтвердил, что обжалует решение клуба.

Павел Погребняк Нападающий «Динамо» После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров.

Нападающий имеет отличные шансы доказать, что нарушения совершенно разные и в них нет системности, считает Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ). По словам функционера, правда на стороне игрока, а «Динамо» рискует понести серьезные репутационные потери.

Александр Зотов Генеральный директор ОПСФ Разговаривал с руководством и предупреждал, что расторжение в одностороннем порядке может иметь негативные последствия для них. Серьезных оснований для увольнения, честно говоря, я не вижу. Попытка представить эту ситуацию как некую систему нарушений дисциплины – участие в товарищеских матчах, например, – на мой взгляд, притянута за уши. Понятно, что футболист не будет сидеть сложа руки – он будет действовать исходя из существующих регламентов. Первый шаг – претензия в клуб и обращение в Палату по разрешению споров РФС. В зависимости от решения палаты проигравшая сторона, думаю, будет апеллировать в Лозанну (CAS) – на кону стоят серьезные деньги и репутация. Очевидно, что это все закончится именно там. Что касается всей ситуации, на мой взгляд, правда все-таки больше на стороне футболиста, чем клуба. Шансы у Павла доказать свою правоту достаточно высоки, и мы готовы ему в этом всячески помогать. Вся эта тяжба репутационно не пойдет на пользу «Динамо», плюс расходы на процедуры в Лозанне и адвокатов проигравшей стороны достаточно высоки. Недешевая история.

С этим не поспоришь. Но что же до репутационных потерь самого Погребняка? За 2,5 года в «Динамо» экс-игрок сборной забил всего один гол — «Спартаку» в позапрошлом сезоне. Смешно? В «Динамо» — нет. Ни болельщикам, ни руководству. С момента возвращения «бело-голубых» в РФПЛ Павел провел на поле всего 25 минут. Разговоры о том, что Погребняку нужно уйти, ходили каждое трансферное окно, но Павел, понимая, что у него жирный контракт, отказал «Томи» и «Уфе» и был согласен играть даже в ФНЛ, но получать эти деньги.

В итоге балласт попытались сбросить другим способом.

К слову, у «Динамо» есть свои юридические аргументы. Речь о чудесным образом затесавшимся в контракте пункте о штрафе за прогул в 20 миллионов евро. Оспорить его в инстанциях РФС довольно легко, ведь сумма ничем не обоснована, взята с потолка и не может превышать оклад футболиста за все время действия контракта.

Артем Пацев Юрист Это стандартная практика многих клубов, которые включают в контракты какие-то космические штрафы, не имеющие никаких перспектив быть взысканными.

Но это тоже еще надо доказать, и клуб с футболистом могут надолго увязнуть во взаимных тяжбах. Надо ли это Погребняку?

Похоже, что Павел, несмотря на недовольство болельщиков, будет идти до конца. Его не остановили ни скандальная ситуация с задержками по зарплате (год назад футболист получил свое только после обращения в Палату по разрешению споров), ни «ссылка» в «молодежку» (что было запрещено в контракте).

Не остановит, похоже, и давление с уведомлением о досрочном расторжении контракта.