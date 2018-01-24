Итоги жеребьёвки Лиги наций

Сегодня фактически дан старт новому турниру на уровне сборных — Лиге наций. В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года.

Результаты жеребьевки:

Лига А

Группа 1: Голландия, Франция, Германия.

Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия.

Группа 3: Польша, Италия, Португалия.

Группа 4: Хорватия, Англия, Испания.

Лига B

Группа 1: Чехия, Украина, Словакия.

Группа 2: Турция, Швеция, Россия.

Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия.

Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.

Лига С

Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия.

Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия.

Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения.

Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния.

Лига D

Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.

Группа 2: Сан-Марино, Молдавия, Люксембург, Белоруссия.

Группа 3: Мальта, Косово, Фарерские острова, Азербайджан.

Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.

Лига наций впервые пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.