Итоги жеребьёвки Лиги наций

Результаты жеребьевки:
Лига А
Группа 1: Голландия, Франция, Германия.
Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия.
Группа 3: Польша, Италия, Португалия.
Группа 4: Хорватия, Англия, Испания.
Лига B
Группа 1: Чехия, Украина, Словакия.
Группа 2: Турция, Швеция, Россия.
Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия.
Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.
Лига С
Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия.
Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия.
Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения.
Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния.
Лига D
Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.
Группа 2: Сан-Марино, Молдавия, Люксембург, Белоруссия.
Группа 3: Мальта, Косово, Фарерские острова, Азербайджан.
Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.
Лига наций впервые пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.