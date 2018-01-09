«Малага» уступила «Эспаньолу»

После этого матча «Эспаньол» на 14-м месте — 23 очка, а «Малага» на 19-м месте — 11 очков.

Единственный мяч уже на 6-й минуте забил хавбек гостей Серхи Дардер .

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