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    «Малага» уступила «Эспаньолу»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 18-го тура испанской Примеры «Малага» потерпела домашнее поражение от «Эспаньола» — 0:1.

    Единственный мяч уже на 6-й минуте забил хавбек гостей Серхи Дардер.

    После этого матча «Эспаньол» на 14-м месте — 23 очка, а «Малага» на 19-м месте — 11 очков.

    Чемпионат Испании. 18-й тур
    «Малага» — «Эспаньол» — 0:1 (0:1)
    Гол: Дардер, 6 (0:1). «Малага»: Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес, Итурра, Чори Кастро (Борха Бастон, 59), Ресио, Кеко (Аньор, 69), Пеньяранда (Онтиверос, 59), Эн-Несири.«Эспаньол»: Пау Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Эрмосо, Фуэго, Виктор Санчес (Вила, 62), Дардер (Гранеро, 90+2), Серхио Гарсия, Леу Баптистан (Пьятти, 65), Морено.Предупреждения: Давид Лопес, 3. Ресио, 7. Эрмосо, 32. Диего Гонсалес, 78. Фуэго, 81.
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