«Малага» уступила «Эспаньолу»

Единственный мяч уже на 6-й минуте забил хавбек гостей Серхи Дардер.
После этого матча «Эспаньол» на 14-м месте — 23 очка, а «Малага» на 19-м месте — 11 очков.
Чемпионат Испании. 18-й тур
«Малага» — «Эспаньол» — 0:1 (0:1)
Гол: Дардер, 6 (0:1). «Малага»: Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес, Итурра, Чори Кастро (Борха Бастон, 59), Ресио, Кеко (Аньор, 69), Пеньяранда (Онтиверос, 59), Эн-Несири.«Эспаньол»: Пау Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Эрмосо, Фуэго, Виктор Санчес (Вила, 62), Дардер (Гранеро, 90+2), Серхио Гарсия, Леу Баптистан (Пьятти, 65), Морено.Предупреждения: Давид Лопес, 3. Ресио, 7. Эрмосо, 32. Диего Гонсалес, 78. Фуэго, 81.