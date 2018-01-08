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    Жену Аршавина сняли с самолета за деструктивное поведение

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    Алиса Аршавина с мужем
    На фото:Алиса Аршавина с мужем
    В субботу, 6 января, с рейса Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней, сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».

    Жена известного футболиста была вынуждена покинуть самолет в связи с деструктивным поведением и неподчинением требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

    Согласно рапорту старшего бортпроводника, Алиса Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

    Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

    За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

    В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Также Аэрофлот располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

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