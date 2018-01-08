Жену Аршавина сняли с самолета за деструктивное поведение

В субботу, 6 января, с рейса Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-классас детьми и сопровождающей их няней, сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».

Жена известного футболиста была вынуждена покинуть самолет в связи с деструктивным поведением и неподчинением требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

Согласно рапорту старшего бортпроводника, Алиса Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Также Аэрофлот располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.