Олег Дулуб — главный тренер БАТЭ

Белорусский специалистстал новым главным тренером сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что до недавнего времени БАТЭ тренировал Александр Ермаков, который, как сообщалось ранее, должен войти в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

«Наступил момент, когда Александр Владимирович посчитал, что наступило время сменить обстановку. БАТЭ с пониманием отнесся к этому решению. Мы выражаем Александру Владимировичу Ермаковичу сердечную благодарность за преданность делам нашего клуба, за заслуги перед ним и искренне желаем ему успехов на новом рабочем месте», — говорится в сообщении.