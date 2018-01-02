«Суонси» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Суонси» со счетом 2:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

В 22:45 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на перенесенный матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 4 января

Удар на первый тайм

Удар на первый тайм «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на перенесенный матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 4 января

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