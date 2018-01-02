«Суонси» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Суонси»: Лукаш Фабиански, Mike van der Hoorn, Alfie Mawson, Федерико Фернандес, Том Кэролл, Мартин Ольссон, Sam Clucas, Анхель Ранхель, Ренату Санчес, Натан Дайер, Джордан Айю.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Бэн Дэвис, Сон Хын Мин, Эрик Ламела, Эрик Дайер, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Фернандо Льоренте.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Суонси» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Суонси» со счетом 2:1.