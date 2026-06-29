Чемпион UFC в легком и полусреднем дивизионах Ислам Махачев поделился, почему бойцы команды Хабиба Нурмагомедова настолько успешны и популярны в России.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Сколько детей равняются на Хабиба? Они равняются на нашу команду. Мы никогда не устраиваем вечеринки. Мы никогда не курим, не пьем, не делаем ничего плохого, и поэтому у нас такая большая поддержка в стране»

Махачев в последний раз дрался в ноябре прошлого года. Тогда россиянин одолел единогласным решением судей Джека Маддалену, взяв второй титул в промоушене.

На данный момент Ислам идет на серии из 16-ти выигранных поединков кряду. Следующий поединок дагестанец проведет 16 августа на турнире UFC 330 против Иэна Гэрри.