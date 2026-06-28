По мнению бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Джона Джонса, у Ислама Махачева есть все шансы обойти его и стать величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

Джон Джонс globallookpress.com

«В поединке Махачева и Гэрри я ставлю на Ислама, потому что у него борцовское прошлое, а борцов очень сложно победить.

Ислам может стать величайшим бойцом в мире. Сейчас величайшие — это я и он. Так что я призываю его продолжать в том же духе»

Махачев является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. В последнем поединке он одолел по очкам Джека Маддалену, отобрав у него титул.

В следующем бою Ислам встретится с Иэном Гэрри 16 августа на UFC 330 в рамках первой защиты пояса.