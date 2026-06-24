Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски согласен с Алексом Перейрой в том, что Сирил Ган нарушил правила в бою с бразильцем.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Я смотрел и думал: да уж, многовато ударов по затылку. Я понимаю, что это неизбежно, когда ты идешь за досрочной победой, но судья, на мой взгляд, должен был остановить его в тот момент. Я пытался следить за происходящим. И как же долго это продолжалось. Опять же, я не хочу ничего приписывать Гану. Но именно это я увидел, еще раз просмотрев и проанализировав бой»

Поединок Гана против Перейры за временный титул UFC в тяжелом весе прошел в со-главном событии на турнире в Белом доме. Сирил выиграл техническим нокаутом, нанеся ряд добивающих ударов локтями в область затылка.