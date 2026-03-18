Топовый полулегковес UFC Юссеф Залал рассчитывает получить титульный бой с Александром Волкановски в случае победы над Алджамейном Стерлингом.
«Меня до сих пор раздражает, что Волкановски ни разу не упоминал меня, как потенциального претендента на пояс. Не могу дождаться, когда докажу это в бою со Стерлингом. Алекс много раз упоминал Алджамейна. Так что я с нетерпением жду возможности побить Стерлинга, заявить о себе и показать Волкановски, насколько я крут. Жду не дождусь этого боя. После него Алекс сам вызовет меня»
Юссеф занимает седьмую строчку в рейтинге полулегкого веса. В предыдущем бою он победил сабмишеном Джоша Эммета в первом раунде. Его очередной поединок со Стерлингом станет главным событием вечера на турнире UFC Fight Night 274 25 апреля.