Топовый полулегковес UFC Юссеф Залал рассчитывает получить титульный бой с Александром Волкановски в случае победы над Алджамейном Стерлингом.

Юссеф Залал globallookpress.com

«Меня до сих пор раздражает, что Волкановски ни разу не упоминал меня, как потенциального претендента на пояс. Не могу дождаться, когда докажу это в бою со Стерлингом. Алекс много раз упоминал Алджамейна. Так что я с нетерпением жду возможности побить Стерлинга, заявить о себе и показать Волкановски, насколько я крут. Жду не дождусь этого боя. После него Алекс сам вызовет меня»

Юссеф занимает седьмую строчку в рейтинге полулегкого веса. В предыдущем бою он победил сабмишеном Джоша Эммета в первом раунде. Его очередной поединок со Стерлингом станет главным событием вечера на турнире UFC Fight Night 274 25 апреля.