Как сообщает спортивный инсайдер Лео Уокер Гимараэс, поединок Александра Волкова против Вальдо Кортес-Акосты находится в разработке на турнире UFC 328 9 мая.

Александр Волков globallookpress.com

Россиянин в последний раз дрался в октябре прошлого года. Тогда он раздельным решением судей одолел представителя Бразилии Жаилтона Алмейду.

До этого аналогичным было поражение от Сирила Гана. На данный момент Александр занимает вторую строчку в рейтинге тяжеловесов. Вальдо располагается на пятой позиции.

Доминиканский боец сейчас идет на серии из трех побед подряд нокаутом. Ранее он одолел Деррика Льюиса, россиянина Шамиля Газиева и Анте Делию.