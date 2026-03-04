Именитый ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал, когда проведет следующий поединок в промоушене.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Итак, я веду переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом о следующем поединке. Буду драться либо в Белом доме, либо где-то рядом с этой датой. Макгрегор вернется летом»

Конор в последний раз выступал 5 лет назад. Тогда ирландец уступил техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье из-за перелома ноги.

Впоследствии он трижды пытался вернуться в UFC и подраться с Майклом Чендлером, но все попытки провести бой сорвались. Всего в активе Конора 22 выигранных поединка и 6 поражений.