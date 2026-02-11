Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах Даниэль Кормье не верит в подлинность трилогии с Джоном Джонсом из-за его травмы бедра.

Даниэль Кормье и Джон Джонс globallookpress.com

«Такую информацию не стоит разглашать кому попало. Думаю, Джон Джонс знал, что делает. Он хотел, чтобы люди знали, что он ранен, и, думаю, именно этого он и добивался.

Впервые я действительно верю, что у него могут быть проблемы с ногами. Я считаю, что и вправду Джон травмирован. Именно после этого видео-признания я поверил, что Джон Джонс уже не тот. Между ним и мной не будет поединка»

Напомним, что накануне Кормье после двух поражений в UFC предложил Джонсу провести борцовскую схватку в рамках американского промоушена RAF.