Чемпион полулегкого веса UFC Александр Волкановски стал самым высокооплачиваемым участником прошедшего 325-го номерного турнира в Сиднее.

Александр Волкановски globallookpress.com

За победу в реванше единогласным решением судей над Диего Лопесом австралиец получил 2,69 млн долларов. Его оппонент заработал 1.6 млн. При этом Дэн Хукер, несмотря на досрочное поражение от Сен-Дени, получил гонорар больше, чем соперник.

Новозеландец заработал 421 тысячу долларов, тогда как представитель Франции 266 тысяч. Закрыли топ-6 самых высокооплачиваемых участников турнира Тай Туиваса и Коди Брандейдж.

Их гонорар составил по 215 тысяч долларов. При этом каждый из них потерпел поражения в своих поединках на UFC 325.