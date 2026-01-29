Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль дал категоричный прогноз на чемпионский бой Илии Топурии и Джастина Гейджи в легком дивизионе.

Хорхе Масвидаль globallookpress.com

«Хорошо, что Пэдди не выиграл, потому как в противном случае Илия бы его уничтожил. Я думаю, Джастин просто уйдет на пенсию, потому как он не хочет драться с Илией.

Оба парня просто на уровень ниже Топурии, и их бой все показал. Что касается борьбы, ударов, защиты и нападения Илия находится на совершенно другой планете.

Он двигается с другой скоростью, он другого типа спортсмен. Гейджи всегда совершает одни и те же ошибки, бросается вперед. Топурия положит конец его карьере и отправит Джастина на пенсию. Он нокаутирует Гейджи в первом раунде»

Гейджи на UFC 324 победил Пимблетта по очкам и взял временный титул в легком весе. Теперь Джастин должен провести объединительный бой с действующим чемпионом Илией Топурией.