Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи считает, что Пэдди Пимблетт на бой с ним в плохой форме и не с тем настроем.

Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Он извлечет из этого урок. Нельзя выходить в октагоне с таким настроем. Ему нужно принять наихудший из возможных исходов, и тогда он покажет свой лучший результат, когда давление будет максимальным.

Он был не в лучшей форме перед боем. Так нельзя. Ложная уверенность — это ужасно. Она будет убивать тебя каждый раз. Именно это с ним и произошло.

Говорить, что это будет такой же бой, как против Чендлера, безумие. И он научится, он действительно хорош. У него стальной характер. Его явно не сломить просто так.

Я его обыграл и сказал ему после: продолжай в том же духе, ты на том же уровне, на котором был я не так давно. На самом деле, я был на нем семь лет назад. И он скоро будет там», — отметил Гейджи.