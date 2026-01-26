Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи считает, что Пэдди Пимблетт на бой с ним в плохой форме и не с тем настроем.

Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт
Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Он извлечет из этого урок.  Нельзя выходить в октагоне с таким настроем.  Ему нужно принять наихудший из возможных исходов, и тогда он покажет свой лучший результат, когда давление будет максимальным.

Он был не в лучшей форме перед боем.  Так нельзя.  Ложная уверенность — это ужасно.  Она будет убивать тебя каждый раз.  Именно это с ним и произошло.

Говорить, что это будет такой же бой, как против Чендлера, безумие.  И он научится, он действительно хорош.  У него стальной характер.  Его явно не сломить просто так.

Я его обыграл и сказал ему после: продолжай в том же духе, ты на том же уровне, на котором был я не так давно.  На самом деле, я был на нем семь лет назад.  И он скоро будет там», — отметил Гейджи.