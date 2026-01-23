Топовый легковес UFC Джастин Гейджи на пресс-конференции ответил Пэдди Пимблетту на его критику за проваленный поединок против Макса Холлоуэя на UFC 300.

Джастин Гейджи против Макса Холлоуэя globallookpress.com

«Ты бы тоже выглядел ужасно в поединке против Макса Холлоуэя. Но уверен, что ты с ним даже и не будешь драться. Посмотрим, что будет с тобой, когда я тебя побью в это воскресенье»

Гейджи и Пимблетт в главном бою UFC 324 оспорят временный титул в легком весе. Джастин занимает четвертую строчку в рейтинге категории до 70 кг.

В предыдущем поединке он одолел в реванше единогласным решением судей Рафаэля Физиева. До этого уступил нокаутом в пятом раунде в апреле 2024 года на юбилейном турнире UFC 300 Максу Холлоуэю.