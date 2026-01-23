Топовый легковес UFC Джастин Гейджи на пресс-конференции ответил Пэдди Пимблетту на его критику за проваленный поединок против Макса Холлоуэя на UFC 300.

Джастин Гейджи против Макса Холлоуэя
Джастин Гейджи против Макса Холлоуэя globallookpress.com

«Ты бы тоже выглядел ужасно в поединке против Макса Холлоуэя.  Но уверен, что ты с ним даже и не будешь драться.  Посмотрим, что будет с тобой, когда я тебя побью в это воскресенье»

Гейджи и Пимблетт в главном бою UFC 324 оспорят временный титул в легком весе.  Джастин занимает четвертую строчку в рейтинге категории до 70 кг.

В предыдущем поединке он одолел в реванше единогласным решением судей Рафаэля Физиева.  До этого уступил нокаутом в пятом раунде в апреле 2024 года на юбилейном турнире UFC 300 Максу Холлоуэю.