14-й номер рейтинга среднего веса UFC Грегори Родригес подерется с Брунно Феррейрой во второй раз на UFC 326 8 марта. Их первый поединок проходил 21 января 2023 года.

Грегори Родригес globallookpress.com

Тогда Феррейра только дебютировал в UFC и победил Родригеса нокаутом в первом раунде. К ответной встрече Брунно подошел на серии из трех выигранных поединков кряду.

В последнем из них бразилец одолел единогласным решением судей бывшего претендента на титул Марвина Веттори. При этом изначально на UFC 326 он должен был драться с соотечественником Пауло Костой, но тот отказался от боя и перешел в полутяжелый дивизион.

Родригес выиграл 2 предыдущих поединка. «Робокоп» нокаутировал в первом раунде Джека Херманссон а и одолел единогласным решением судей россиянина Романа Копылова.