Претендент на временный титул UFC в легком весе Пэдди Пимблетт уверен в легкой победе над первым номером рейтинга дивизиона Арманом Царукяном.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Меня это раздражает. Люди говорят, что я избегаю Царукяна. Но мне никогда не предлагали сразиться с Арманом. Если бы мне предложили подраться с ним, я бы уже проломил ему голову. Он меня раздражает. Я считаю, что он абсолютный слабак. Я бы сразился с Царукяном не раздумывая. Если Илия Топурия не сможет вернуться к июлю, то его нужно лишить пояса. Он тормозит наш дивизион. Когда я стану чемпионом, то буду защищать титул против любого соперника: Царукян, Оливейра, Холлоуэй. Мне все равно, кто это будет»

Пимблетт подерется с Джастином Гейджи на UFC 324 25 за временный пояс в легком весе. Пэдди идет в промоушене на серии из семи побед без поражений.