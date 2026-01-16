Претендент на временный титул UFC в легком весе Пэдди Пимблетт уверен в легкой победе над первым номером рейтинга дивизиона Арманом Царукяном.

Пэдди Пимблетт
Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Меня это раздражает.  Люди говорят, что я избегаю Царукяна.  Но мне никогда не предлагали сразиться с Арманом.  Если бы мне предложили подраться с ним, я бы уже проломил ему голову.  Он меня раздражает.  Я считаю, что он абсолютный слабак.  Я бы сразился с Царукяном не раздумывая.  Если Илия Топурия не сможет вернуться к июлю, то его нужно лишить пояса.  Он тормозит наш дивизион.  Когда я стану чемпионом, то буду защищать титул против любого соперника: Царукян, Оливейра, Холлоуэй.  Мне все равно, кто это будет»

Пимблетт подерется с Джастином Гейджи на UFC 324 25 за временный пояс в легком весе.  Пэдди идет в промоушене на серии из семи побед без поражений.