Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес вернется на ринг 12 сентября в текущем году и примет участие на турнире Эр-Рияде.

Сауль «Канело» Альварес globallookpress.com

Кто станет соперником мексиканца пока что неизвестно. Вероятно, что Альварес останется в среднем весе и проведет титульный поединок по одной из версий.

В предыдущем поединке в сентябре 20225-го «Канело» потерпел поражение единогласным решением судей от Теренса Кроуфорда и в итоге лишился звания абсолютного чемпиона, потеряв все 4 титула.

Отметим, что «Бад» недавно завершил карьеру и пояса на сегодняшний день вакантны. При этом Альварес остался в числе потенциальных претендентов.

В настоящее время «Канело» занимает первое место в рейтинге WBC и WBO, вторую позицию в ростере WBA и третью строчку в списке лучших боксеров второго среднего дивизиона по линии IBF.