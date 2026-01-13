Восходящая звезда среднего веса UFC Бо Никал пообещал отправить Колби Ковингтон а на пенсию в потенциальном поединке на турнире в Белом доме.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«Я бы с удовольствием встретился с ним в клетке, и для меня этот бой был бы личным. До этого момента все мои бои были спортивными. Этот бой будет немного другим, потому как я бы с удовольствием проломил этому парню голову.

Он просто ненормальный. Думаю, мы можем подраться с Ковингтом на турнире в Белом доме в июне. Я изобью этого парня, отправлю его восвояси и покончу с его карьерой.

Вот чего я жду с нетерпением.UFC не в восторге от выступлений Колби за последнее время, и есть шанс, что они просто заставят его драться со мной», — заявил Бо Никал.