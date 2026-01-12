39-летний ветеран UFC Бобби Грин, недавний представитель топ-15 легкого дивизиона, проведет очередной поединок в промоушене против Даниэля Зеллхубера.

Бобби Грин globallookpress.com

Их встреча состоится на турнире в Мехико 28 февраля. Грин подходит к этой встрече после победы раздельным решением судей над Лэнсом Гибсоном. Ранее «Кинг» шел на серии из двух поражений подряд.

Его грядущий оппонент Зеллхубер не побеждал на протяжении двух поединков. В предыдущем противостоянии мексиканский боец сенсационно уступил 39-летнему Майклу Джонсону.

До этого Даниэль проиграл и Эстебану Рибовичу, хотя ранее шел в UFC на серии из трех выигранных боев подряд.