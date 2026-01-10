Бразильский боец ММА Вальтер Уокер проведет очередной поединок в UFC в рамках тяжелой весовой категории против Марчина Тыбура 28 марта на турнире в Сиэтле.

Вальтер Уокер globallookpress.com

Поляк подходит к данной встрече после поражения нокаутом в первом раунде от Анте Делии. До этого Марчин одолел единогласным решением судей Мика Паркина.

Сейчас Тыбура располагается на десятой строчке в рейтинге дивизиона до 120 кг, Вальтер идет 14-м в ростере. В предыдущей встрече он одолел сабмишном в первом раунде Луи Сазерленда.

Отметим, что все 4 последних поединка в UFC Уокер выиграл редким приемом скручиванием пятки, тем самым установив исторический рекорд промоушена.