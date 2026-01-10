Новый чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Фабио Уордли заинтересован в поединке против Тайсона Фьюри и уже бросил ему вызов.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Я рад, что мне удалось попасть в список целей Тайсона Фьюри, потому что он уже давно был в моем списке. Для меня это ничего не меняет. Не сказать, что я открыт для переговоров просто не могу»

На днях Тайсон Фьюри объявил о своем возвращении в бокс. По его словам, Уордли один из трех наиболее интересных для него соперников наряду с Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Фабио в последний раз выступал 25 октября и нокаутировал в 11 раунде Джозефа Паркера в бою за временный пояс WBO. Впоследствии Усик был лишен титула по данной версии, а непобежденный британец стал полноправным чемпионом.