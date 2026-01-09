Глава UFC Дана Уайт назвал титульный поединок Аманды Нуньес и Кайлы Харрисон величайшим в истории женского ММА.

Аманда Нуньес против Кайлы Харрисон globallookpress.com

«Бой Кайлы Харрисон и Аманды Нуньес — величайший женский бой всех времен. Кайла, олимпийская чемпионка по дзюдо. До того, как она пришла сюда, она выступала в другой организации и в итоге завоевала титул чемпионки. Аманда Нуньес величайшая женщина-боец всех времен. Это будет отличный, просто отличный бой. На мой взгляд, это будет величайший женский бой всех времен»

Бой Нуньес и Харрисон станет со-главным событием вечера на турнире UFC 324 25 января. Кайла проведет первую защиту пояса в легчайшем весе после того, как отобрала его у Джулианны Пеньи.