Именитый американский боец ММА Доминик Круз не видит у чемпиона UFC Тома Аспиналла шансов в поединке с экс-обладателем двух поясов Джоном Джонсом.

Джон Джонс globallookpress.com

«Честно говоря, когда я смотрел бой Гайна против Джона Джонса, я думал, что Том Аспиналл просто нанесет пару ударов, проведет силовой тейкдаун и повалит Сирила. Но вы видели, как Ган защитился от тейкдауна.

Он не только улучшил свою защиту, но и, как мне кажется, показал, что Том Аспиналл, возможно, не такой хороший борец, как мы думали. Джон Джонс один из лучших борцов в мире смешанных единоборств, и после просмотра боя Аспиналла и Гана я уверен, что Джон Джонс точно одолеет Тома, без всяких сомнений.

Аспинал просто студент младших курсов, неплохой борец, но Джонс на его фоне мастер греко-римской борьбы. Габариты, размах и хитрые комбинации выливаются в большие проблемы для Тома», — добавил Круз.