Абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ проведет защиту всех поясов против соотечественника из Японии Дзюнто Накатани 2 мая на турнире в Токио.

Наоя Иноуэ globallookpress.com

Оба бойца ранее в своих карьерах еще не потерпели ни единого поражения. У Наои 32 победы на профессиональном ринге, 27 нокаутом. У Дзюнто 31 выигранных поединок, 24 из них закончились досрочно.

В предыдущей встрече Иноуэ победил в декабре Дэвида Пикассо по очкам. За прошлый год у «Монстра» было 4 удачных защиты всех титулов. Накатани также в декабре одолел единогласным решением судей Себастьяна Эрнандеса.

Ранее в 2025 году японец победил Ресуке Нишиду и Давида Контрераса досрочно. Накатани действующий чемпион мира по боксу в легчайшем весе, по версиям WBC и IBF.