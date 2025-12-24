Авторитетный спортивный портал MMAJunkie признал действующую чемпионку UFC в женском наилегчайшем весе Валентину Шевченко лучшим бойцом 2025 года среди женщин.
В минувшие 12 месяцев «Пуля» провела 2 встречи. 10 мая она одолела единогласным решением судей Манон Фиро, нанеся ей единственное поражение в UFC за 9 поединков.
15 ноября Валентина аналогичным образом одолела экс-обладательницу титула в минимальном весе Чжан Вэйли, поднявшуюся за вторым поясом в категорию до 57 кг.
Всего в профессиональной карьере в ММА Шевченко провела 31 поединок. На ее счету 26 побед, 4 проигранных боя и одна ничья.