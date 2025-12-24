Всего в профессиональной карьере в ММА Шевченко провела 31 поединок. На ее счету 26 побед, 4 проигранных боя и одна ничья.

15 ноября Валентина аналогичным образом одолела экс-обладательницу титула в минимальном весе Чжан Вэйли , поднявшуюся за вторым поясом в категорию до 57 кг.

В минувшие 12 месяцев «Пуля» провела 2 встречи. 10 мая она одолела единогласным решением судей Манон Фиро , нанеся ей единственное поражение в UFC за 9 поединков.

Авторитетный спортивный портал MMAJunkie признал действующую чемпионку UFC в женском наилегчайшем весе Валентину Шевченко лучшим бойцом 2025 года среди женщин.

Бои•Сегодня 15:12 У Гейджи нет шансов против Пимблетта? В главном бою UFC 324 не все так однозначно

Бои•22/12/2025 14:37 Эдвардс, Мухаммад и еще 5 звезд UFC, провалившихся в 2025 году

Бои•20/12/2025 13:19 Получил по заслугам. Джошуа играючи разобрался с Полом, поставив блогера на место

Бои•17/12/2025 12:03 5 самых громких реваншей UFC, которые могут состояться в 2026 году

Бои•16/12/2025 13:14 Никакого UFC. Немков переехал Феррейру и нацелен на бой с Нганну в PFL

Главные темы сейчас

Бои•Сегодня 11:46 Лучший боксер десятилетия. Превзойти достижения Кроуфорда просто невозможно

Бои•18/12/2025 11:33 Перезагрузка удалась. Тим Цзю разбил непобежденного Веласкеса, бросив вызов чемпиону WBO

Бои•15/12/2025 20:14 Немков взял пояс PFL, Кап быстро нокаутировал Ройвала. Обзор самых громких боев недели

Бои•12/12/2025 12:34 Скандал Кроуфорда с WBC, провал преемника Головкина. Что происходит в боксе в конце 2025 года?

Бои•11/12/2025 12:31 Недооценка Яна, чрезмерная активность и еще 4 причины провала Двалишвили на UFC 323

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•15/10/2025 11:45 «Маленький Месси» в Лондоне: как Эстеван прошел путь от «Палмейраса» до «Челси»

Футбол•14/10/2025 18:56 Ди Мария доказал Неймару: триумфальное возвращение реально

Футбол•13/10/2025 17:11 Когда успех бьет по ногам: что не так с календарем современного футбола

Футбол•13/10/2025 15:23 Ошибки футурологов: восемь футбольных прогнозов, которые не сбылись за 25 лет