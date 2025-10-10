Тяжеловес UFC Мохаммед Усман, брат экс-чемпиона промоушена в полусреднем весе Камару Усмана, снялся с поединка на турнире в Рио в ночь с 11 на 12 октября против Вальтера Уокера.

Вальтер Уокер globallookpress.com

Представители нигерийца сообщили об этом всего лишь за несколько часов до церемонии взвешивания. Подлинная причина отмены противостояния пока что неизвестна.

Напомним, что Вальтер сейчас располагается на 15-й строчке в рейтинге тяжелого веса. Бразильский боец подходил к этой встрече на серии из трех выигранных поединков кряду.

В предыдущем поединке Уокер победил сабмишном в первом раунде Кеннеди Нзечукву. Примечательно, что все 3 последних боя Вальтер выиграл одним и тем же приемом скручиванием пятки.