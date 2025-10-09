Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья назвал Карлоса Олберга более достойным титульного боя с Алексом Перейрой в полутяжелом дивизионе, нежели Иржи Прохазка.

Исраэль Адесанья
Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Я по-прежнему считаю, что Карлос должен получить титульный бой в полутяжелом весе следующим.  Потому что это был бы хороший, безумный бой, между ним и Перейрой.  И UFC, скорее всего, дадут титульный бой Карлосу, как и должны были.  Я думаю, что Карлос против Алекса — следующий титульный поединок в полутяжелом весе.  Олберг получит этот шанс раньше Прохазки»

Карлос сейчас занимает третью строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC.  В предыдущей встрече он нокаутировал в первом раунде Доминика Рейеса, выйдя на серию из девяти побед.