Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья назвал Карлоса Олберга более достойным титульного боя с Алексом Перейрой в полутяжелом дивизионе, нежели Иржи Прохазка.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Я по-прежнему считаю, что Карлос должен получить титульный бой в полутяжелом весе следующим. Потому что это был бы хороший, безумный бой, между ним и Перейрой. И UFC, скорее всего, дадут титульный бой Карлосу, как и должны были. Я думаю, что Карлос против Алекса — следующий титульный поединок в полутяжелом весе. Олберг получит этот шанс раньше Прохазки»

Карлос сейчас занимает третью строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC. В предыдущей встрече он нокаутировал в первом раунде Доминика Рейеса, выйдя на серию из девяти побед.