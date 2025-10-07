Иржи Прохазка рассказал, почему болел за Алекса Перейру в бою с Магомедом Анкалаевым и столь эмоционально отреагировал на победу бразильца нокаутом в первом раунде на UFC 320.

Иржи Прохазка (справа) globallookpress.com

«Знаете, у Алекса и его команды, Гловера Тейшейры и всех этих ребят с нами хорошие отношения. Я действительно хотел, чтобы он выиграл, потому что вся эта чушь, которую нес Анкалаев, и все эти глупости, которые он говорил о себе и о других, все это было неприятно. Вот почему я был счастлив: я видел, как по-настоящему злой Алекс идет в атаку на Анкалаева, и это было именно то, что мне нужно было в моем бою»

Напомним, что Прохазка на том же турнире в рамках основного карда нокаутировал в третьем раунде бывшего претендента на титул в полутяжелом весе Халила Раунтри.