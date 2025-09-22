Дэн Харди: Поставил бы на победу Дитчевой в бою с Шевченко

Спортивный аналитик считает , что чемпион PFL в женском наилегчайшем весеотберет утитул в UFC.

«Я бы поставил на победу Дитчевой прямо сейчас при всем уважении к Валентине, которую я давно высоко ценю. Когда я вел подкаст Inside the Octagon для UFC, Валентина всегда усложняла мою работу тем, что в ее боях не было ярких моментов. Очень, очень редко, и все потому, что она полностью доминирует над соперниками в стабильном темпе.

Изменить стиль такого боя сможет тот, кто яростно атакует. У Дакоты Дитчевой есть все для этого: габариты и сила, она очень свирепа, и тренируется в American Top Team, вероятно, одном из самых сложных бойцовских лагерей, особенно для женщин»

Дитчева в своей карьере выиграла все 15 боев, 13 из них нокаутом. В активе Валентины Шевченко 25 побед, 4 поражений и один поединок, завершившийся вничью.