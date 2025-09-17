Ахмадалиев о поражении от Иноуэ: Мне просто не хватило времени

Экс-претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весесделал заявление после поражения от

«Я уважаю Иноуэ и его достижения. Считаю его очень сильным боксером, но я знаю, что мог выступить лучше. Я мог выступить гораздо лучше, но мне просто не хватило времени»

Бой Иноуэ и Ахмадалиева состоялся 14 сентября в Японии, в Нагое. Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась единогласным решением судей в пользу Наои.

Таким образом, японский боксер сохранил ноль в графе поражений, защитил все 4 пояса WBC, WBA, WBO и IBF, а также остался на третьей строчке в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.