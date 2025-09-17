ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 12:23
    • В «Динамо» ответили на вопрос о возможном возвращении Захаряна
  • 11:39
    • Головин проведет в лазарете около месяца
  • 09:15
    • «Бенфика» уволила главного тренера Лаже после поражения от «Карабаха»
  • 08:29
    • «Интер Майами» победил «Сиэтл», Месси забил гол и сделал ассист
  • 13:10
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
    Все новости спорта

    Ахмадалиев о поражении от Иноуэ: Мне просто не хватило времени

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Экс-претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе Муроджон Ахмадалиев сделал заявление после поражения от Наоя Иноуэ.

    Наоя Иноуэ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наоя Иноуэ

    «Я уважаю Иноуэ и его достижения. Считаю его очень сильным боксером, но я знаю, что мог выступить лучше. Я мог выступить гораздо лучше, но мне просто не хватило времени»

    Бой Иноуэ и Ахмадалиева состоялся 14 сентября в Японии, в Нагое. Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась единогласным решением судей в пользу Наои.

    Таким образом, японский боксер сохранил ноль в графе поражений, защитил все 4 пояса WBC, WBA, WBO и IBF, а также остался на третьей строчке в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Краснодар» обрежет крылья хозяевам
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брюгге — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры